13 Domenico Tedesco gefällt es bei RB Leipzig gut. Seine Trainerkarriere hat er jedoch beim VfB Stuttgart begonnen. Foto: dpa/Jan Woitas

Er stammt aus der Region und hat dem VfB Stuttgart viel zu verdanken. Doch an diesem Samstag kommt Domenico Tedesco als Rivale zurück – mit RB Leipzig. Wir blicken auf seine Trainerkarriere.















Stuttgart - Domenico Tedesco kehrt mit neuer Mannschaft in die alte Heimat zurück. Mit RB Leipzig tritt der Trainer an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart an. Ein besonderes Spiel für den 36-Jährigen, da er aus der Region kommt, seine Familie noch hier lebt – und er selbst beim VfB seine ersten Schritte als Trainer unternommen hat.

Für Sentimentalitäten ist in der Mercedes-Benz-Arena jedoch kein Platz, für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte. Der VfB kämpft gegen den Abstieg, und die Leipziger wollen wieder in die Champions League. Doch in unserer Bildergalerie erinnern wir an die Anfänge von Tedescos Trainerkarriere – aber nicht nur.