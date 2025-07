Trainer von Paris Saint-Germain: Eklat nach Klub-WM-Finale – Enrique schlägt João Pedro ins Gesicht

Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain hat nach dem Handgemenge im Anschluss an das Finale der Klub-WM gegen den FC Chelsea (0:3) betont, er habe lediglich „die Spieler voneinander trennen“ wollen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der Spanier zu einem Schlag gegen den Nacken von Chelseas Torschütze João Pedro ausholte und ihn an Hals und Kinn traf.

Zuvor hatte Pedro die Hand von Enrique weggeschlagen, als dieser eine Konfrontation zwischen dem Brasilianer und PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma beruhigen wollte. „Nach dem Spiel gab es eine Situation, die für alle Beteiligten total vermeidbar gewesen wäre“, sagte Enrique, betonte aber mehrfach: „Meine Absicht war zu verhindern, dass die Dinge noch schlimmer werden.“

Am Sieg des FC Chelsea gegen den Champions-League Sieger durch die Treffer von Cole Palmer (22./30.) und Pedro (43.) gab es auch aus Sicht von Enrique nichts zu rütteln. „Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, haben sie verdient gewonnen. Sie haben sehr gut gespielt“, sagte er. In der teilweise hart geführten Partie sah João Neves die Rote Karte (86.), weil er Chelseas Marc Cucurella an den Haaren gezogen hatte.