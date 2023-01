1 Tore Aleksandersen will so lange arbeiten, wie es ihm seine Gesundheit erlaubt. Foto: Baumann

Der norwegische Trainer hat mit den Volleyballerinnen von Bundesligist Allianz MTV Stuttgart das Double aus Meisterschaft und Pokal geholt. Offen ist, wie viel Zeit ihm für weitere Erfolge bleibt.















Link kopiert

Alles könnte so einfach sein, so unkompliziert und so problemlos. In einer heilen Volleyballwelt würden sich Kim Renkema, die Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart, Geschäftsführer Aurel Irion und Erfolgstrainer Tore Aleksandersen gemütlich bei einer Tasse Kaffee treffen, ein bisschen plaudern, kurz die Ziele für die nächste Zeit besprechen, die finanziellen Dinge klären – und den Vertrag um zwei, drei oder vielleicht sogar vier Jahre verlängern. Alle wären zufrieden, könnten sich wieder an die Arbeit machen.