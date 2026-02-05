Trainer-Umfrage zum Super Bowl: Defensivschlacht? Seahawks favorisiert? Wer wird MVP?

In dieser Woche zieht der Super Bowl einmal mehr weltweite Blicke auf sich. Die American-Football-Coaches aus der Region geben ihre Tipps für das NFL-Finale ab.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (Kickoff: 0.30 Uhr deutscher Zeit) ist es endlich soweit: Die 60. Auflage des Super Bowls – das spektakuläre Finale der American-Football-Liga NFL – steht an. Dass sich dabei die Seattle Seahawks und New England Patriots im Levi’s Stadium in Santa Clara gegenüberstehen, hatte vor Saisonbeginn wohl kaum jemand kommen sehen. Wir haben Football-Coaches aus der Region gebeten, ihre Tipps zum diesjährigen Spektakel abzugeben.

Was ist Ihr Tipp für den Super Bowl?

Flavio Consagra (Black Forest Foxes): Die Patriots sind meine Lieblingsmannschaft, deswegen muss ich natürlich auf sie tippen (lacht). Auch wenn der Football-Coach in mir eher die Seahawks als Favorit ansieht. Lars Wührmann (Neckar Hammers): Ich tippe auf einen hohen Sieg der Seahawks, da bei ihnen so ziemlich alle wichtigen Spieler fit sind. Bei New England fehlt vielleicht der Starting Quarterback. Seattles Defense gehört zu den besten der Liga und ihre Offense ist in den Playoffs auch ziemlich stark. Markus Lohr (Albstadt Alligators): Ich denke, dass die Seahawks gewinnen. Im Vergleich zueinander hatte Seattle bislang die deutlich schwerere Gegner und hat diese souveräner geschlagen. Sven Diether (Balingen Bucks): Ich tippe auf ein 14:10 für die Seahawks.

Was erwarten Sie für ein Spiel? Worauf wird es für beide Seiten ankommen?

Consagra: Beide Teams werden auf ihre dominante Defense setzen. Meine Hoffnung für die Patriots ist, dass ihre Offense besser abliefern kann als die der Seahawks und dass sie so dann das Spiel für sich entscheiden können. Das wird ein sehr spannendes Matchup.Wührmann: Die Patriots werden vermutlich deutlich mehr laufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eher konservativ agieren und auf Fehler der Seahawks spekulieren. Die Defense aus Boston wird zu Beginn solide spielen und später dann deutlich aggressiver, um diese Fehler zu provozieren. Lohr: Ich denke, es wird ein spannendes Spiel. Im Super Bowl kann alles passieren. Wenn es die Offense der Patriots schafft, gegen die starke Seahawks-Defense den Ball zu bewegen und zu scoren, dann ist alles drin. Ich erwarte aber eigentlich viele Takeaways seitens der Seahawks. Diether: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Punktefestival sehen werden, dafür sind die beiden Defenses zu gut. Ich hoffe natürlich, dass ich falsch liege (lacht). Aber ich hätte auch nichts dagegen – ich mag Defensivschlachten. Beide Quarterbacks werden sich schwertun. Ich denke, dass vor allem die Patriots Probleme bekommen werden, da Drake Maye gerne läuft. Das wird im Super Bowl oftmals ganz gut unterbunden.

Wer ist Ihr Favorit auf den Super-Bowl-MVP?

Consagra: Auch wieder mit der Fanbrille – natürlich Drake „Drake Maye“ Maye (lacht). Das ist ein Insider-Witz unter Patriots-Fans, dass er seinen bürgerlichen Namen als Spitznamen hat. Wührmann: Schwierig. Ich hoffe auf einen Spieler, der bisher nicht so sehr aufgefallen ist und jetzt im Super Bowl aufdreht. Lohr: Sam Darnold. Diether: Normalerweise wird es ein Quarterback, aber die habe ich ja eben noch schlecht geredet (lacht). Deswegen kann ich auch absolut keinen Favoriten ausmachen. Es würde mich freuen, wenn es mal ein Kicker wird. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Special Teams dieses Spiel entscheiden werden.

Wo und mit wem werden Sie das Spiel verfolgen?

Consagra: Am liebsten würde ich mit unserer Mannschaft im Sportheim in Dietersweiler schauen, aber ich bin alt geworden und Vater von zwei Töchtern (lacht). Deswegen werde ich das Spiel mit meiner Frau – die dann irgendwann einschlafen wird – verfolgen. Wührmann: Ich schaue das Spiel mit unseren O-Linern bei mir zuhause. Lohr: Im Capitol Filmpalast in Albstadt-Ebingen wird es wieder eine Watchparty mit Fingerfood, Getränken etc. geben. Dafür gibt es auch noch Karten, falls jemand noch Bock hat! Diether: Ich schaue den Super Bowl schon seit vielen Jahren immer mit zwei guten Freunden – natürlich ganz klassisch mit amerikanischem Essen.