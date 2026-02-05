Trainer-Umfrage zum Super Bowl: Defensivschlacht? Seahawks favorisiert? Wer wird MVP?

In dieser Woche zieht der Super Bowl einmal mehr weltweite Blicke auf sich. Die American-Football-Coaches aus der Region geben ihre Tipps für das NFL-Finale ab.
In der Nacht von Sonntag auf Montag (Kickoff: 0.30 Uhr deutscher Zeit) ist es endlich soweit: Die 60. Auflage des Super Bowls – das spektakuläre Finale der American-Football-Liga NFL – steht an. Dass sich dabei die Seattle Seahawks und New England Patriots im Levi’s Stadium in Santa Clara gegenüberstehen, hatte vor Saisonbeginn wohl kaum jemand kommen sehen. Wir haben Football-Coaches aus der Region gebeten, ihre Tipps zum diesjährigen Spektakel abzugeben.