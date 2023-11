Zum Wochenanfang schafft die TSG Balingen vorerst Klarheit in der Trainerfrage. Nachdem gegen den Bahlinger SC Fabian Kurth interimsweise die Mannschaft betreut hatte, übernimmt nun bis zur Winterpause Denis Epstein.

Epstein soll Impulse liefern

Der frühere Profi leistet seit Jahren sehr erfolgreiche Arbeit mit der U23 des Vereins – gegen Mainz II, den FSV Frankfurt und Steinbach Haiger steht er nun als hauptverantwortlicher Coach an der Seitenlinie. „Denis leistet aktuell in der U23 sehr gute Arbeit und wird durch seine positive und fordernde Art, neues Feuer entfachen“, ist Sportvorstand Fabian Kurth überzeugt. Epstein selbst meint: „Es ist genug geredet und geschrieben worden in den letzten Wochen, jetzt wird gearbeitet.“

Weiterhin bei der U23

Arbeit hat er in den kommenden Woche auf jeden Fall genug, denn er wird auch weiterhin die U23 coachen. Für diese stehen in 2023 noch zwei Pflichtspiele an. Die jeweiligen Spiel- und Trainingspläne lassen es also zu, dass Epstein sich um beide Teams kümmern kann. Der Verein schreibt in der Mitteilung: „Nach den drei Partien richtet Epstein seinen vollen Fokus wieder auf die U23. Parallel dazu hat die Suche nach einem neuen festen Cheftrainer begonnen.“

Laut Geschäftsführer Jonathan Annel, wolle man bis zum Beginn des neuen Jahres Klarheit haben, wer in Zukunft auf der Trainerbank sitzen wird. Dazu würden Bewerbungen gesichtet, Gespräche geführt und Personalien besprochen. Nach den hektischen Wochen wird der Verein alle Möglichkeiten sorgfältig prüfen und in Ruhe einen zur TSG Balingen passenden Trainer finden.

Eugen Straubinger, Vorsitzender der TSG, skizziert auch die Zielsetzung des Vereins: „Weiterhin werden alle Planungen vorrangig auf den immer noch möglichen Klassenerhalt ausgerichtet, jedoch alle Szenarien für die kommende Spielzeit mit einbezogen.“

Foelsch nicht mehr Co-Trainer

Nicht mehr zum Trainer-Team wird im übrigen Lukas Foelsch gehören. Der A-Lizenz-Inhaber, der in Bahlingen noch assistierend zur Seite stand, gibt sein Amt als Co-Trainer ab. Der 36-Jährige steht dem Verein jedoch weiterhin als Spieler zur Verfügung und wird sich mit der Mannschaft auf das Spiel am Samstag gegen Mainz 05 II vorbereiten. Dabei wird Epstein erstmals in Verantwortung die Mannschaft betreuen.