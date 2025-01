Trainer-Sensation in der DEL: Don Jackson kehrt zu Red Bull München zurück

Trainer-Sensation in der DEL

Meistertrainer Don Jackson kehrt in die Deutsche Eishockey Liga zurück. Der 68-Jährige übernimmt bis zum Saisonende das Traineramt beim EHC Red Bull München, der am 13. Februar die Schwenninger Wild Wings empfängt. Jackson, der mit den Münchnern alle vier Meistertitel des Clubs feierte, tritt die Nachfolge von Max Kaltenhauser an. Dieser konnte sein Amt aus persönlichen Gründen nicht mehr ausüben.