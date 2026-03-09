Trainer-Neuigkeiten in vielen Ligen: Von Offenbach über Bahlingen, Tannheim bis hin nach Mundelfingen

Trainer-Entscheidungen quer durch alle Fußball-Ligen. Warum Enrique Blanco seine Aufgaben bei der SG Wolterdingen als so spannend einschätzt.

Auf dem Trainermarkt gibt es quer durch alle Ligen Neuigkeiten. Der sportlich angeschlagene Regionalligst Kickers Offenbach hat Cheftrainer Kristjan Glibo mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen sowie die aktuell schwierige Tabellensituation, heißt es auf der Homepage des OFC.

Die Offenbacher stehen mit Rang 14 aktuell auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Bis auf Weiteres wird das Training sowie die Betreuung der Mannschaft durch das bisherige Co-Trainerteam übernommen.

Der Regionalligist vom Kaiserstuhl hat nach der Entlassung von Cheftrainer Stefan Reisinger einen Nachfolger gefunden. Es kommt ab sofort vom Verbandsligisten FC Auggen Marco Schneider. Der 50-jährige Schneider sollte ohnehin ab Sommer den Posten des Sportlichen Leiters in Bahlingen übernehmen. Bis dahin wird er nun die Trainerposition beim BSC bekleiden.

SG Wolterdingen-Tannheim

Beim Bezirksligisten hat Coach Enrique Blanco verlängert. Co-Trainer Oguz Yilmaz (früher Spieler FC 08 Villingen und TuS Bräunlingen) bleibt ebenfalls. „Wir haben viele junge Spieler aus den beiden Clubs nach Gründung der Spielgemeinschaft zu einem Team geformt. Diese Entwicklung möchte ich weiter begleiten“, so Enrique Blanco.

SV Mundelfingen

Beim Tabellenzweiten der Kreisliga B2 wird sich im Sommer ein Trainerwechsel vollziehen. Für den langjährigen Coach Markus Ettwein übernimmt Daniel Gmeinder, der bis 2025 beim A-Ligisten SV Eisenbach zwei Jahre lang tätig war.