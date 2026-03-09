Trainer-Neuigkeiten in vielen Ligen: Von Offenbach über Bahlingen, Tannheim bis hin nach Mundelfingen

Trainer-Entscheidungen quer durch alle Fußball-Ligen. Warum Enrique Blanco seine Aufgaben bei der SG Wolterdingen als so spannend einschätzt.
Auf dem Trainermarkt gibt es quer durch alle Ligen Neuigkeiten. Der sportlich angeschlagene Regionalligst Kickers Offenbach hat Cheftrainer Kristjan Glibo mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen sowie die aktuell schwierige Tabellensituation, heißt es auf der Homepage des OFC.