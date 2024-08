So will die U15 der TSG Balingen das Abenteuer Oberliga angehen

1 Am Ende der vergangenen Spielzeit wurde bei der Balinger U15 kräftig gefeiert. Nun startet die neue Spielzeit. Foto: Kara

Die Mannschaft von Marvin Petzschner empfängt zum Start (Sonntag, 14 Uhr) den FC Nöttingen. Der Trainer und das Team sind voller Vorfreude.









In den vergangenen beiden Spielzeiten gab es in der Jugend der TSG Balingen keinen Oberliga-Fußball. Zuvor hatte sich die U17 jahrelang in der zweithöchsten Jugendspielklasse gemessen – in dieser Spielzeit wird dies die U15 tun.