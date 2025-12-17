Trainer Kreudler geht: VfB Effringen will Neustart an der Seitenlinie

Eigentlich ist der VfB Effringen zufrieden mit seinem Trainer Daniel Kreudler – vor allem menschlich. Dennoch soll jetzt nach vier Jahren ein neuer Wind wehen.
Eines macht Dennis Bäuerle ganz deutlich: Leicht sei die Entscheidung nicht gefallen, nach dieser Saison getrennte Wege zu gehen. Ohnehin betont der Leiter der Fußball-Abteilung des VfB Effringen, dass man zwar momentan Tabellenvorletzter der Staffel 2 der Kreisliga A, die vier Jahre mit Daniel Kreudler als Trainer in Summe erfolgreich waren: „Das hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Es ist ja sowieso noch nichts verloren. Und das ist auch keine Entscheidung gegen ihn. Aber nach vier Jahren muss jetzt einfach mal ein neuer Wind rein.“