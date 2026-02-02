Trainer in Pforzheim: Redzepagic spricht über Unterschiede zum VfL Nagold und seine Zukunft

Sieben Jahre lang war Armin Redzepagic Trainer des VfL Nagold, führte ihn zweimal in die Verbandsliga. Im November hat er nun den Fußball-Oberligisten 1. CfR Pforzheim übernommen. Sein Engagement in der Goldstadt ist allerdings zeitlich begrenzt, denn mit Dirk Rohde – derzeit noch beim Liga-Konkurrenten FC Nöttingen unter Vertrag – steht bereits ein Nachfolger für die kommende Saison fest. Mit unserer Redaktion hat der Stammheimer über seine Eindrücke in Pforzheim, die Unterschiede zum VfL Nagold und künftige Pläne gesprochen.

Herr Redzepagic, die Vorbereitung mit dem 1.CfR Pforzheim läuft auf Hochtouren – und verläuft sehr torreich. Auf einen 6:2-Sieg beim 1. FC Ersingen folgte eine 1:6-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers sowie zuletzt ein 1:3 gegen die TSG Balingen. Wie sind Ihre bisherigen Eindrücke?

Es ist alles größer, schneller, wuchtiger. Ich bin bisher sehr zufrieden. Die Jungs ziehen toll mit, trotz des Wetters, Häufigkeit und Intensität. Schon vor der offiziellen Vorbereitung haben die Spieler ein Programm erhalten, welches sie selbstständig absolvieren mussten und die Rückmeldungen waren auf dem Punkt. Auch das Umfeld ist hervorragend. Jeder bietet seine Unterstützung an. Die Badenser haben mich toll empfangen, haben einen speziellen Humor, der mir sehr gefällt und auch liegt.

Worauf legen Sie in der Vorbereitung den größten Schwerpunkt?

Ich habe die Mannschaft in einer Lage übernommen, die sehr schwierig war. Die Jungs hatten zuvor vier Niederlagen in Folge, der Trainer hat hingeschmissen, man ist nach einem guten Start hinten reingerutscht. Dann kam der Neue. Es ging zuerst darum, der Mannschaft im letzten Spiel im Dezember gegen eine sehr formstarke Truppe aus Singen Selbstvertrauen und Stabilität zu verleihen. Dafür hatte ich genau eine Trainingswoche. Wir haben es mit einem stark dezimierten Kader geschafft, dort einen Punkt zu entführen. Das hat dazu geführt, dass die Mannschaft nun wusste, was nach der Pause kommt. Wir sind jetzt schon in der dritten Woche der Vorbereitung und neben den Grundlagen wie Ausdauer und Kraft kommen sehr viele taktische Themen dazu. Wir müssen variabler werden und vor allem in der Defensive stabiler.

Erster Gegner nach der Winterpause wird in der Oberliga am 21. Februar der SSV Reutlingen sein. Den haben Sie mal als Trainer des VfL Nagold überraschend aus dem WFV-Pokal geworfen.

Ja, das ist tatsächlich noch eine schöne Erinnerung, die jedoch nichts mehr mit dem Heute zu tun hat. Besondere Brisanz bringt diese Partie dennoch, denn der ehemalige Trainer, Thomas Herbst, hat im Winter den SSV Reutlingen übernommen und hat die Aufgabe, nun in Pforzheim zu bestehen. Beide brauchen die Punkte dringend im Abstiegskampf.

Neben dem SSV Reutlingen gibt es mit dem ehemaligen Zweitligisten VfR Aalen einen weiteren klangvollen Namen in der Oberliga. Wie fühlt sich das an, Trainer in solch einer Liga zu sein?

Es ist toll. Ich war mit dem VfL Nagold ja auch schon zweimal in der Verbandsliga, aber die Attraktivität der Oberliga ist nicht zu toppen. Ich freue mich sehr auf die ganzen Duelle. Tolle Spielorte, starke Teams, individuell sehr gute Spieler und eine hohe Interessengemeinschaft.

Sie waren sieben Jahre lang Trainer beim VfL Nagold. Was läuft in Pforzheim anders als in Nagold?

Ich hatte das Glück, in Nagold ganz tolle Menschen um mich herum zu haben, die mir das Leben auch leicht gemacht haben. Es ist einfach nun alles viel größer, allein die Stadt und das verbundene Interesse, das ganze Drumherum, das Stadion, die Fans, die Pressearbeit. Hier in Pforzheim habe ich einen großen Staff, der sich um alles andere kümmert, so dass ich mich voll auf das Sportliche konzentrieren kann. Wir trainieren aktuell an fünf von sieben Tagen – Training und Spiel.

Wie läuft eigentlich so ein Wechsel zu einem Oberligisten ab? Bekommt man einen Anruf, erbittet man sich Bedenkzeit? Nehmen Sie uns einmal mit. Es muss ja ziemlich schnell gegangen sein, als Ihr Vorgänger Thomas Herbst im November zurückgetreten ist.

Man steht ja immer im Fokus, wenn man gute Arbeit leistet, und ich denke, ich habe in Nagold mit den zwei Aufstiegen bewiesen, dass ich gute Arbeit leisten kann. Mit dem Sportdirektor stand ich schon länger in Kontakt. Nur hat es sich nie ergeben, da entweder er einen Trainer hatte oder ich einen Vertrag. Nachdem ich jedoch frei war, war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis ich wieder irgendwo anfangen würde. Die Pause hat mir aber sehr gut getan und zudem habe ich immer gesagt, dass ich keine Landes- oder Verbandsliga trainieren möchte. Somit war es einfach, Anfragen abzulehnen und auf das Richtige zu warten.

Sie werden nur bis zum Sommer Trainer in Pforzheim sein. Als Ihr Nachfolger steht bereits Dirk Rohde vom FC Nöttingen fest. Was passiert, wenn Sie in der Rückrunde alle Erwartungen beim 1. CfR Pforzheim übertreffen?

Die Frage stellt sich nicht, denn ich bin von Dirk Rohde überzeugt. Spätestens nach der ersten Woche werden Spieler und Verantwortliche den Vorgänger vergessen haben. Für mich ist es absolut okay und ich freue mich, so wie bisher in meiner gesamten Trainerkarriere immer selbst entscheiden zu können, wann Schluss ist. Das wird dann im Sommer auch so sein.

Wissen Sie schon, wie es für Sie ab dem Sommer weitergeht?

Nein, dafür ist es jetzt noch zu früh. Privat habe ich tatsächlich einige Pläne, da ich nach 25 Jahren Mercedes-Benz als Lieferantenmanager entschieden habe, etwas ganz Neues zu tun, und somit habe ich eine Abfindung angenommen. Sportlich wird sich schon nochmal die ein oder andere Türe öffnen, da wir hier in Baden-Württemberg sehr interessante und ambitionierte Clubs in der Ober- und Regionalliga haben. Ich habe die Berechtigung zur A-Lizenz und gehe diese in meiner freien Zeit parallel an.