Trainer in Pforzheim: Redzepagic spricht über Unterschiede zum VfL Nagold und seine Zukunft

Mit unserer Redaktion spricht der Stammheimer Armin Redzepagic über seinen Trainer-Job beim 1. CfR Pforzheim, Unterschiede zum VfL Nagold und seine Zukunft.
Sieben Jahre lang war Armin Redzepagic Trainer des VfL Nagold, führte ihn zweimal in die Verbandsliga. Im November hat er nun den Fußball-Oberligisten 1. CfR Pforzheim übernommen. Sein Engagement in der Goldstadt ist allerdings zeitlich begrenzt, denn mit Dirk Rohde – derzeit noch beim Liga-Konkurrenten FC Nöttingen unter Vertrag – steht bereits ein Nachfolger für die kommende Saison fest. Mit unserer Redaktion hat der Stammheimer über seine Eindrücke in Pforzheim, die Unterschiede zum VfL Nagold und künftige Pläne gesprochen.