Trainer geht nach Brasilien: Ancelotti über Real-Abschied: Trage Verein in meinem Herzen

Am 26. Mai endet bei Real Madrid die Ära Carlo Ancelotti, der Italiener übernimmt das Traineramt bei der brasilianischen Nationalmannschaft. Der Starcoach blickt auf eine tolle Zeit zurück.







Madrid - Startrainer Carlo Ancelotti hat seinen zukünftigen Job als Nationaltrainer von Rekordweltmeister Brasilien als "wichtige Herausforderung" beschrieben. Bis zum 26. Mai sei er aber noch Trainer von Real Madrid. "Das möchte ich gut abschließen. Ich muss erstmal an die Tage denken, die mir hier noch bleiben, und wegen des großen Respekts, den ich vor diesem Verein, den Fans und den Spielern habe, bin ich voll und ganz auf das konzentriert, was ich im letzten Abschnitt dieses spektakulären Abenteuers zu tun habe", sagte der Italiener auf einer Pressekonferenz in Madrid.