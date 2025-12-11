Trainer geht: Balasz Venter verlässt die SF Gechingen

Ab sofort übernimmt Jens Kusterer das Traineramt beim Bezirksliga-Tabellenführer SF Gechingen – denn Balasz Venter hat andere Pläne.
Auch ohne Schnee steht der Meisterschlitten der SF Gechingen kurz vor Weihnachten nach 16 Spielen und 32 Punkten auf Platz eins der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald. Beim ehemaligen Landesligisten ist alles für eine erfolgreiche Rückrunde angerichtet, aber der Vater des Erfolgs – Trainer Balazs Venter – steigt vom Schlitten: Das Sportfreunde-Urgestein wird sich beruflich verändern und eine Führungsposition inUngarn übernehmen.