Trainer des VfB Stuttgart: Warum Sebastian Hoeneß inspiriert und motiviert in die Zukunft blickt

1 Drei Tage nach dem Aus in der Champions League wartet auf den VfB und seinen Trainer Sebastian Hoeneß das Team von Borussia Mönchengladbach. Foto: IMAGO/Eibner/Wolfgang Frank

Der Trainer Hoeneß hat nach der Lehrstunde durch Paris Saint-Germain Blut geleckt – und will mit dem VfB wieder ins internationale Geschäft. Gegen Gladbach muss aber erst mal ein Kraftakt her.









Der Frust über das deutliche 1:4 gegen Paris Saint-Germain steckt noch ein wenig in den Klamotten – doch die Volldampfwochen beim VfB gehen fürs Erste wie gewohnt weiter. Nur drei Tage nach dem ernüchternden Aus in der Champions League steht an diesem Samstag (15.30 Uhr) das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach an, nächsten Dienstag geht es im Pokal-Viertelfinale gegen den FC Augsburg, dann in der Liga zu Borussia Dortmund.