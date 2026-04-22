Trainer des VfB Stuttgart: Real Madrid? Die Gerüchte um Sebastian Hoeneß nehmen Fahrt auf

Geht es um die Trainersuche europäischer Topclubs, fällt immer häufiger der Name des VfB-Trainers. Nun soll man bei den Königlichen aus Madrid auch über Sebastian Hoeneß nachdenken.
In seiner Aufgabe als Cheftrainer des VfB Stuttgart kennt Sebastian Hoeneß aktuell nur einen Fokus: Das Halbfinalmatch im DFB-Pokal an diesem Donnerstag in der heimischen MHP-Arena gegen den SC Freiburg (20.45 Uhr/ARD). Dieses Spiel will der 43-Jährige wie zuletzt die Bundesligapartie Anfang Februar gegen die Breisgauer gewinnen, um letztlich mit dem Titelverteidiger erneut ins Endspiel von Berlin einzuziehen.