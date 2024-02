Trainer des VfB Stuttgart: Neuer Bayern-Coach? Das sagt Sebastian Hoeneß

1 Sebastian Hoeneß ist mit dem VfB Stuttgart derzeit Tabellendritter. Foto: Pressefoto Baumann

Sebastian Hoeneß wird neben anderen als möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern gehandelt. Nun äußert sich der Coach des VfB Stuttgart zu den Spekulationen.









Trainer Sebastian Hoeneß berührt es nach eigenen Worten „nicht besonders“, dass er als möglicher künftiger Coach des FC Bayern München gehandelt wird. „Ich will mich da nicht beteiligen“, sagte der 41-Jährige am Donnerstag. „Ich finde, es gehört sich auch nicht. Jeder, der mich hier erlebt, sieht, wie gern ich hier bin, wie ich mich total auf das konzentriere, was hier abläuft. Das will ich weiter so machen.“