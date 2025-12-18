Trainer des VfB Stuttgart: Hoeneß verrät seinen persönlichen Sportmoment des Jahres

1 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat einen persönlichen Einblick gewährt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch Für einen Moment blickt der Chefcoach des Pokalsiegers nicht auf das wichtige Fußballspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim – und erzählt eine Anekdote.







Die Augen blitzten auf. Denn in Gedanken ist Sebastian Hoeneß beim Heimspiel des VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr) gewesen. Es geht schließlich um wichtige Punkte in der Fußball-Bundesliga. Doch dann wird der Trainer auf der Pressekonferenz vor der Partie nicht mehr nach dem nächsten Gegner gefragt, sondern nach seinem persönlichen Sportmoment 2025. Und Hoeneß muss nicht lange überlegen: „Ich bin Golffan und habe den Ryder Cup intensiv verfolgt.“