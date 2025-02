Trainer der SG Vöhringen II: So bleibt Knud Herr auch noch mit Mitte 50 am Ball

So bleibt Knud Herr auch noch mit Mitte 50 am Ball

1 Hier zu sehen: Knud Herr in seiner Zeit bei der SG Hopfau/Leinstetten Foto: Wagner

Obwohl Knud Herr bereits 56 Jahre alt ist, ist der Trainer der SG Vöhringen II nicht vom Fußball wegzubringen.









Link kopiert



Kazuyoshi Miura gilt als ältester Fußballprofi aller Zeiten. Der Japaner ist fast 58 Jahre alt und auch wenn „King Kazu“ derzeit nur in Japans vierten Liga spielt, ist er immer noch topfit. Miura ernährt sich der japanischen Küche gemäß sehr gesund und ausgewogen. Ob auch Knud Herr so viel Wert auf eine ausgewogene Ernährung legt? Der 56-jährige Spielertrainer widerspricht dieser Theorie: „Ich bin Raucher und Sprudel ist nicht so mein Ding. Ich trink gern mal was Süßes und esse auf was ich Lust habe. Ich fühle mich einfach gut.“