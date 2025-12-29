Trainer Christian Saban ist begehrt: Verliert die TGB Lahr im Sommer ihren Erfolgscoach?

Türk Gencler Birliği Lahr blickt in der Kreisliga A Süd auf eine gelungene Hinrunde zurück. Einen Anteil daran hat Coach Christian Saban. Doch kann er anderen Angebote widerstehen?
Der Name Christian Saban zählt derzeit zu den am heißesten gehandelten Aktien am regionalen Fußballtrainer-Markt. Der frühere Stürmer (aktiv bei SV Oberkirch, SV Stadelhofen, FV Sulz, Lahrer FV, SV Zunsweier) hat sich auf seinen bisherigen Stationen, zunächst als Jugendtrainer beim FV Sulz, danach Co- und Cheftrainer beim SV Rust, mit dem er in die Landesliga aufstieg, einen guten Namen erworben.