1 Deutschland ist bei der EM raus – die Ära vom "Bundes-Jogi" aus. Die Zollern-Trainer haben dazu ihre Meinung. Foto: Montage von Gottschalck

Zollern-Trainer bewerten das frühe EM-Aus der deutschen Mannschaft.

Zollernalbkreis - Mit einer 0:2-Achtelfinalniederlage gegen England hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft von der Europameisterschaft verabschiedet. Damit endet auch die Ära von Bundestrainer Joachim Löw. Trainer aus dem Bezirk Zollern äußern sich zum Ausscheiden.

"Das Spiel gegen England war meines Erachtens sehr ausgeglichen. Deutschland hätte genau so gut gewinnen können. Der Unterschied war, dass die Engländer zwei ihrer Chancen sehr gut ausgespielt und die Tore gemacht haben, während das deutsche Team ihre Chancen nicht genutzt hat, blickt der Cheftrainer des Regionalligisten TSG Balingen, Martin Braun auf die Partie zurück.

"Die letzten beiden Turniere waren eben nun unter der Erwartung der Deutschen"

Aus Sicht vieler deutscher Fans gilt das Ausscheiden im Achtelfinale als Enttäuschung. Braun sieht vielfältige Ursachen für das frühe Aus des Löw-Teams. "Zum Einen glaube ich, dass man nicht immer erwarten darf, dass Deutschland Mannschaften hat, die Turniere gewinnen, das gab es auch schon in der Vergangenheit. In der Anfangszeit der Ära von Bundestrainer Jogi Löw hat Deutschland fünf Mal bei großen Turnieren das Halbfinale erreicht. Die letzten beiden Turniere waren eben nun unter der Erwartung der Deutschen."

Der ehemalige Bundesligaprofi sieht im neuen Bundestrainer Hansi Flick "einen sehr guten Nachfolger für Jogi Löw. Er wird wohl auch einige Dinge anders machen. Aber er wird sicherlich etwas Zeit brauchen, da viele der Nationalspieler noch sehr jung sind und denen vielleicht noch etwas die Reife fehlt, um in den entscheidenden Momenten auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es würde mich nicht überraschen, wenn es noch zwei, drei Jahre dauert, bis Deutschland wieder Turniere gewinnen kann", sagt der 52-Jährige. "Ich glaube auch nicht, dass wir bei der Weltmeisterschaft in Katar schon konkurrenzfähig sind. Die EM im eigenen Land im Jahr 2024 muss das Ziel sein."

Bessere Kommunikation mit Spielern von Flick erwartet

Für den Trainer des Landesligisten TSV Straßberg, Joachim Koch, ist das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft nicht unverdient. "Schließlich hat Deutschland von vier Spielen nur eines gewonnen, eines Unentschieden gespielt und zwei verloren." Die Partie gegen England war für Koch ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. "Es war klar, dass das Team welches das erste Tor schießt, einen großen Vorteil haben würde. Zudem hat Deutschland auch das Spielglück gefehlt; mach Thomas Müller nach dem 0:1 den Ausgleich, läuft die Partie vielleicht ganz anders." Überhaupt habe in den vergangenen Jahren das Auftreten der deutschen Mannschaft und auch des ganzen DFB etwas zerfahren gewirkt. "Vielleicht ist auch der richtige Zeitpunkt des Trainerwechsels verpasst worden."

Vom neuen Bundestrainer Flick erwartet Koch einen frischen Wind und eine bessere Kommunikation mit den Spielern. "Beim FC Bayern München hat er Spielphilosophie mit viel Pressing entwickelt, die zeitgemäßer ist, und die dem deutschen Team zuletzt gefehlt hat – der letzte Wille zu gewinnen war nicht da. Ich hoffe, dass da Hansi Flick wieder frischen Wind herein bringt."

15 tolle Jahre mit Löw

Darauf hofft auch der Spielertrainer des Landesligisten TSV Trillfingen, Dennis Söll. "Das Abschneiden der deutschen Mannschaft muss schon als enttäuschend bezeichnet werden, bei nur einem Sieg aus vier Spielen. Wenngleich die Partie gegen England nicht schlecht war. Deutschland hatte drei Riesenchancen – auf diesem Niveau muss man halt mindestens ein Tor machen. Zudem hatten die Engländer diesmal das Glück auf ihrer Seite. Insgesamt hat zu aber wenig gepasst, auch wenn nach in der Öffentlichkeit kommuniziert wurde, dass die Stimmung im deutschen Team gut ist", ist sich Söll sicher. "Wir hatten in der Ära Löw 15 tolle Jahre – der Höhepunkt war der Weltmeistertitel – aber mit Hansi Flick wurde nun ein Nachfolger gefunden, der viele Vorschusslorbeeren mitbringt durch die Erfolge in München. Dort hat er überragenden Fußball spielen lassen. Ich hoffe, dass er das auch mit dem deutschen Team hinbekommen wird."