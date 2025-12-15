Trainer beim VfB Bösingen: Peter Leopold bleibt – Manuel Bantle hört bei der „Zweiten“ auf

Schon vor Weihnachten hat der Landesligist Bösingen mit seinem Trainer verlängert. Einen Wechsel gibt es derweil bei der Reserve in der Bezirksliga.
Der VfB Bösingen ist dafür bekannt, dass er normalerweise im alten Jahr noch wichtige Entscheidungen auf der Trainerbank trifft und weitsichtig vorausplant. So ist es auch 2025. Der Verein, namentlich der Sportliche Leiter Fabian Banholzer aus dem Vorstand, bestätigte auf unsere Anfrage: „Ja, Peter Leopold hat nach guten Gesprächen im November bereits für die Spielzeit 2026/27 zugesagt.“