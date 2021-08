1 Giuseppe Perrino lebt für den Fußball. Foto: Kunze

Überglücklich ist der Ex-Profi Giuseppe Perrino aus Rottenburg, dass ihn die Barça-Academy in der Schweiz als Trainer verpflichtet hat. Dort bildet er nun Kinder und Jugendliche fußballerisch weiter.

Erst im Mai hatte Giuseppe Perrino seinen Weggang vom FC Rottenburg bekannt gegeben, wo er die B-Jugend trainiert hatte. Für die neue Saison hatte er sich gemeinsam mit seinem Co-Trainer Peter Fischer – dessen Unterstützung er immer wieder betont – dem Trainerteam der Bezirksligamannschaft in Herrenberg angeschlossen. Dem Team bleibt er trotz seiner Tätigkeit in der Schweiz auch weiter erhalten.

In der vergangenen Woche war der 41-Jährige zuletzt in der Schweiz. Die Barça-Academy hat weltweit verschiedene Standorte und bildet Jungen und Mädchen nach der Spielphilosophie des FC Barcelona aus. Am Schweizer Standort trainierte er die U15 und U17 auf Profi-Niveau, wie er beschreibt. Ein durchgetakteter Tagesablauf mit mehrmaligen Trainingseinheiten am Tag ist essenziell. Vergangene Woche ging es unter anderem darum, die besten Spieler herauszusuchen. Bei einem Turnier in Barcelona am Wochenende haben diese Jugendlichen gegeneinander gespielt. Wer sich dort beweisen konnte, hatte die Chance, bei Barcelona einen Vertrag zu erhalten. "Ich hätte auch dort dabei sein können", sagt Perrino, aber seiner Trainerverpflichtung in Herrenberg möchte er gerecht werden, und das Team des VfL steht auch hinter ihm, freut sich der 41-Jährige.

Hoher Zeitaufwand

Der Rottenburger ist mit seinem Job als Barça-Academy-Trainer nun mindestens sechs- bis zehnmal in der Schweiz. "Wahrscheinlich aber sogar öfter." Um dies zeitlich zu bewerkstelligen, braucht es auch die Unterstützung seiner Familie.

Bis zu zehn Trainer kümmern sich um die fußballerische Ausbildung der talentierten Jugendlichen. "Drei Trainer vom FC Barcelona sind eigentlich ständig dort." Trainieren wird er verschiedene Altersgruppen. Eventuell wird er auch in den Akademien in Frankreich und Italien tätig sein.

Zukünftig will Giuseppe Perrino, der auch als Individualtrainer tätig ist, an seiner Karriere als Trainer im Profibereich arbeiten. "Ich möchte auf jeden Fall auf Profi-Niveau arbeiten." Der B-Lizenz-Inhaber muss nun ein Jahr als Trainer arbeiten, um die nächste Lizenz abschließen zu können. "Derzeit lege ich gerade das Fundament für die künftige Arbeit." Deshalb hat sich der Fan der Edel-Technik auch diesen Trainerbereich lizenzieren lassen – und dies von Ajax Amsterdam. Dazu hat er eine Woche in Regensburg einen Lehrgang absolviert.

Auch zu den anderen Trainern der Akademie hat Perrino schon gute Kontakte geschlossen. Unter anderem zu einem Trainer, der in der Schweiz Fußballer für die Super League ausbildet. "Das Tolle daran ist, dass alles international ist. Wenn es um die Liebe zum Fußball geht, sprechen alle eine Sprache", betont der 41-jährige Rottenburger, der sich auf die neue Herausforderung freut.