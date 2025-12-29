Tragödie in Nigeria: Box-Star Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt

Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.

Lagos - Der britische Box-Star Anthony Joshua ist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwei Menschen seien bei dem Unglück in Nigeria ums Leben gekommen, berichteten mehrere englische und nigerianische Medien übereinstimmend - auch unter Berufung auf Behörden. Joshua selbst sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es weiter.

"Ein Fahrzeug rammte ein stehendes Fahrzeug. Leider gab es zwei Todesopfer. Anthony Joshua wurde von Ersthelfern am Unfallort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht", zitierte die "Daily Mail" den Polizeikommissar des Bundesstaats Ogun. Nigerianische Behörden hätten bestätigt, dass es dem 36-Jährigen gut gehe, berichtete die BBC.

Promoter gibt Statement ab

Videos im Internet zeigen, wie Joshua mit nacktem Oberkörper und schmerzverzerrtem Gesicht aus einem schwerbeschädigten Auto herausgehoben wird. Der in England geborene Sohn nigerianischer Einwanderer hat demnach hinter dem Fahrersitz auf der Rückbank gesessen. Der Unfall soll sich auf einer Schnellstraße in Makun ereignet haben.

Er sei gerade im Familienurlaub und habe am Morgen von diesem Vorfall erfahren, sagte Joshuas Promoter Eddie Hearn der "Daily Mail": "Wir versuchen, Anthony zu kontaktieren, und möchten vorerst keine Spekulationen über seinen Zustand anstellen, aber glücklicherweise scheint es ihm nach den Bildern, die ich gesehen habe, gutzugehen." Man warte auf weitere Informationen und wolle sich dann wieder äußern.

Spektakulärer Sieg gegen Klitschko

Joshua war 2012 Olympiasieger und anschließend mehrere Jahre Weltmeister im Schwergewicht. 2017 gewann er im Londoner Wembley-Stadion einen spektakulären Titelkampf gegen den Ukrainer Wladimir Klitschko. Erst vor zehn Tagen sorgte er mit seinem Sieg gegen den amerikanischen Internet-Star Jake Paul in Miami für Aufsehen.