Koh Phangan ist ein beliebtes Urlaubsziel in Thailand. In der Nähe der Insel ist ein Mann von einer Fähre gesprungen. Es handelt sich wohl um einen Haslacher.

Ein Mann ist am Dienstag (Ortszeit) bei einer Überfahrt mit einer Fähre in Thailand von Bord gegangen. Er soll aus Haslach stammen.















Haslach - Ein 35-Jähriger ist am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Überfahrt mit einer Fähre in der Nähe der Insel Koh Phangan über Bord gegangen. Die Nachricht verbreitet sich inzwischen auch auf deutschen Nachrichtenseiten und in den sozialen Medien. Bürgermeister Philipp Saar bestätigte am Freitagabend Informationen unserer Redaktion, wonach es sich bei dem Mann um einen Haslacher handeln soll.

Die Hintergründe sind noch unklar, ein Unfall ist nach übereinstimmenden Medienberichten aber wohl auszuschließen. Zeugen erklärten demnach, der Mann sei gesprungen. Die Suche laufe, jedoch sei er bisher nicht gefunden worden. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens, etwa 15 Minuten nach Ablegen der Fähre, sollen die Wellen bis zu zwei Meter hoch gewesen sein.

Verschiedene Teams, bestehend aus Polizei, Wasserschutzpolizei, Marinebeamten und Rettungskräften, waren am Mittwoch auf dem Meer und an Land im Einsatz. Das Großaufgebot suchte die Inseln rund um die beliebte Touristeninsel sowie die dortigen Küstengebiete nach dem Mann ab. Andere Trupps waren mit Booten zwischen Koh Samui und Koh Phangan unterwegs. Der Mann blieb verschwunden.

Ende Dezember im Land angekommen

Wie die "Bangkok Times" unter Berufung auf die Einwanderungsbehörde berichtet, war der Mann am 26. Dezember auf dem Flughafen Suvarnabhumi in Thailand angekommen. Sein Visum wäre am 2. Februar abgelaufen. Er soll mit seiner Freundin unterwegs gewesen sein.