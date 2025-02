1 So kannte man Bernd Flaig: In der Natur und den Bergen war er zuhause. Foto: Privat

Trauer und Bestürzung herrschen in Mariazell und Hardt nach einem überaus tragischen, kaum fassbaren Unglück.









Link kopiert



Am vergangenen Freitag wurde der ehemalige Eschbronner Gemeinderat Bernd Flaig in der St. Markus Kirche in Mariazell unter sehr großer Anteilnahme seiner Wohnortgemeinde und umliegender Orte zu Grabe getragen. In Hardt war er unter anderem bekannt durch sein Versicherungsbüro in der Feldbergstraße und Tätigkeiten im Gewerbeverein.