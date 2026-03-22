Tragisches Unglück: Fußballtor stürzt auf Siebenjährigen und erschlägt ihn

Ein junger Spieler stirbt, nachdem ein Tor auf ihn gestürzt ist - die Untersuchungen und Befragungen laufen. Auf dem Vereinsgelände versammeln sich zahlreiche Menschen.
Nach dem Tod eines Siebenjährigen durch ein umgestürztes Fußballtor trauert sein Verein. Der junge Spieler des FSV Erlangen-Bruck (Bayern) war am Samstag im Rahmen eines Spiels lebensgefährlich verletzt worden und im Krankenhaus gestorben. „Der ganze Verein befindet sich in tiefer Trauer und unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Ruhe in Frieden“, hieß es in einem Statement des Vereins auf der Plattform Instagram.