1 Hunderte Helfer hatten nach dem vermissten 80-Jährigen gesucht - vergeblich. Erst Monate später wurde seine Leiche gefunden. (Archivfoto) Foto: DRK

Seit Ende September war der 80-jährige Karl-Heinz L. aus Bitz vermisst worden. Die monatelange Suche fand nun ein trauriges Ende: Die Leiche des Mannes wurde in einem Waldstück bei Hechingen gefunden.









"Der seit Ende September 2023 vermisste 80-Jährige aus Bitz ist am Mittwochvormittag tot in einem Waldstück bei Hechingen-Boll aufgefunden worden", so die Polizei in einer Mitteilung am Donnerstagnachmittag.