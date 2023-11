Tragisches Ende einer Corona-Party in Horb

1 Eine Traktorfahrt endete vor gut zwei Jahren tödlich für den Beifahrer. Nun wurde noch einmal vor Gericht darüber verhandelt (Symbolfoto). Foto: Budimir Jevtic - stock.adobe.com

Nach einer illegalen Corona-Party fuhren Thomas und Johannes zur nächsten Feier. Der Trecker raste in die Kurve, begrub Johannes unter sich. Amtsgericht Horb: Gefängnis ist angemessene Buße. Das Schöffengericht Rottweil: „Bewährung.“









Im Landgericht zucken die Eltern von Johannes (25) nach dem Urteil nur die Schultern: „Unser Sohn ist tot. Thomas (*Name geändert) kann einfach so weiter machen. Es ging so aus, wie wir es immer befürchtet haben. Ist das Gerechtigkeit?“