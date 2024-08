Tragischer Unfall: Kind nach Sturz aus Hochhaus in Heidelberg gestorben

1 Ein vierjähriger Junge starb, nachdem er aus dem siebten Stock eines Hochhauses gefallen war. Foto: dpa/Rene Priebe

Ein vierjähriger Junge ist einen Tag nach einem Sturz von einem Hochhausbalkon in Heidelberg gestorben. Das teilte die Polizei mit. Das Kind war nach dem Sturz aus dem siebten Stock am vergangenen Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte erlag der Junge dann am Samstag seinen Verletzungen, wie es weiter hieß.