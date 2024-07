1 Ein Rettungshubschrauber befand sich im Anflug (Symbolfoto). Foto: Heidepriem

Ein tragisches Unglück hat sich in Dornhan ereignet: Ein zweijähriges Kind wurde auf einem Supermarkt-Parkplatz von einem Auto erfasst und starb.









Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstagmorgen gegen 10.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Dornhan, in der Siemensstraße, zu dem tragischen Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein zweijähriges Mädchen seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort erlag.