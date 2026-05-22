Tragischer Unfall bei Stetten a.k.M.: Kletterer stürzt am Schaufelsen ab und stirbt

Tödliche Verletzungen hat ein 58-jähriger Kletterer bei einem Absturz am Schaufelsen in der Nähe von Stetten am kalten Markt am Donnerstagabend erlitten.

Den bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen zufolge war der 58-jährige Mann allein an einem Felsen in der Nähe von Stetten am kalten Markt klettern, als er gegen 18.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache aus großer Höhe stürzte. Wie der Mann genau gesichert war, muss laut einem Polizeisprecher noch ermittelt werden. Der Schaufelsen gilt als beliebtes Klettergebiet im Oberen Donautal.

Zeugen, die in der Nähe kletterten und den Sturz hörten, alarmierten daraufhin die Rettungskräfte, die mit einem Großaufgebot zum Einsatzort ausrückten.

Trotz Bemühungen erlag er vor Ort seinen Verletzungen

Trotz der Bemühungen von Feuerwehr, Bergwacht und einem mit dem Rettungshubschrauber eingeflogenen Notarzt starb der Kletterer noch am Unfallort, wie die Polizei angab.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf sind noch nicht abgeschlossen.