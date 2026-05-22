Tragischer Unfall bei Stetten a.k.M.: Kletterer stürzt am Schaufelsen ab und stirbt

Tödliche Verletzungen hat ein 58-jähriger Kletterer bei einem Absturz am Schaufelsen in der Nähe von Stetten am kalten Markt am Donnerstagabend erlitten.
Den bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen zufolge war der 58-jährige Mann allein an einem Felsen in der Nähe von Stetten am kalten Markt klettern, als er gegen 18.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache aus großer Höhe stürzte. Wie der Mann genau gesichert war, muss laut einem Polizeisprecher noch ermittelt werden. Der Schaufelsen gilt als beliebtes Klettergebiet im Oberen Donautal.