Tragischer Fund in Albstadt: Mutter nach Tod ihres Babys in der Wohnung in Haft

In Albstadt ist am Wochenende ein totes Neugeborenes in einer Wohnung gefunden worden. Die 35-jährige Mutter steht unter Verdacht des Totschlags und befindet sich in Untersuchungshaft.









Nach dem Fund eines toten Neugeborenen am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in Albstadt ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen die 35-jährige Kindsmutter wegen des Verdachts des Totschlags. Die Frau befindet sich bereits in Untersuchungshaft, teilen die beiden Behörden mit.