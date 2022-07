Bleibt die Sana-Klinik in Bad Wildbad länger offen?

Die Sana-Kliniken in Bad Wildbad schließen zum 31. Juli. Eigentlich. In einer internen Mail spricht die Geschäftsleitung davon, den Betrieb eventuell bis Ende August weiterlaufen zu lassen. Was ist dran und wie geht es weiter – auch für die Patienten?















Bad Wildbad - "Am 26. April mussten wir Ihnen die traurige Mitteilung machen, dass die Sana-Klinik Bad Wildbad und das MVZ (Anm. d. Red.: Medizinisches Versorgungszentrum) den akutstationären Betrieb am Standort Bad Wildbad einstellen werden. Als voraussichtliches Datum wurde der 31.07.2022 genannt." Mit diesen Worten beginnt eine E-Mail der Geschäftsleitung an die Mitarbeiter der Sana-Kliniken, die unserer Redaktion anonym zugespielt wurde.