„Tragende Säule“ des Bauhofs: Seelbach verabschiedet Albert Fehrenbacher in den Ruhestand

Seelbach verabschiedet Albert Fehrenbacher in den Ruhestand

1 Bauhofleiter Mathias Schmidt (von rechts) und Bürgermeister Michael Moser haben Albert Fehrenbacher verabschiedet. Foto: Gemeinde

Die Gemeinde hat den stellvertretenden Leiter des Bauhofs, Albert Fehrenbacher, verabschiedet. Er fertigte die Kulisse für die Freilichtspiele.









Link kopiert



Im Kreise seiner Kollegen des Bauhofs und Vertretern der Verwaltung hat die Gemeinde Seelbach Albert Fehrenbacher, nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Der feierliche Abschied fand in einem persönlichen Rahmen statt, bei dem die Kollegen ihre Wertschätzung für Albert Fehrenbacher zum Ausdruck brachten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.