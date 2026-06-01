Tragende Säule der: Trauer um Sascha Schneider
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Sascha Scheider ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Foto: CDU Schopfheim

Sascha Schneider war in der Schopfheimer Öffentlichkeit vor allem als Akteur des CDU-Stadtverbands präsent. Nun ist er im Alter von 48 Jahren völlig unerwartet gestorben.

Sascha Schneider war viele Jahre eine tragende Säule des Schopfheimer CDU-Stadtverbands: Von 2018 bis 2023 war er dessen Vorsitzender, in den vergangenen Jahren gehörte er dem erweiterten Vorstandsteam als Beisitzer an. Auch in den Jahren vor seiner Wahl zum Vorsitzenden war er bereits als Beisitzer und als stellvertretender Vorsitzender in der Verantwortung. Von 2022 bis 2024 war er auch im Kreisvorstand der CDU aktiv.

 

CDU-Stadtverband: „Stets mit Herzblut dabei“

„Als Mitglied des Vorstands hat er die CDU Schopfheim mit großem Einsatz mitgestaltet und war stets mit Herzblut dabei“, würdigt der Stadtverband dieses Engagement in einem Nachruf. „Eines seiner besonderen Anliegen war es, die CDU für jüngere Menschen in unserer Stadt zu öffnen – zugänglicher, moderner und nahbarer zu werden. Dieser Gedanke hat unsere gemeinsame Arbeit entscheidend geprägt“, heißt es in dem Nachruf weiter.

„Mehr als ein politischer Mitstreiter“

Auch als Privatperson wird der Verstorbene von seinen Parteifreunden gewürdigt. „Sascha war für viele von uns mehr als ein politischer Mitstreiter. Er war ein verlässlicher Freund und ein offenes Ohr – jemand, auf den man sich stets verlassen konnte.“

Beruflich bei der Betriebsfeuerwehr des Kantonsspitals Baselland tätig, war Sascha Schneider ehrenamtlich auch jenseits der CDU engagiert, etwa als früherer Gesamtelternbeiratsvorsitzender der Schopfheimer Schulen und Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Schopfheim. Er hinterlässt Frau und Tochter.

 