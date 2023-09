Viele Lektionen hat Oskar Kopf in seinem Leben gelernt: Freundschaften schließen, sich einbringen und Ziele stecken. Der 86-Jährige ist Träger der Bürgermedaille der Gemeinde Friesenheim, die ihn damit für sein aktives Wirken für die Mitmenschen ausgezeichnet hat.

Bis heute ist Kopf Übungsleiter für das Seniorenturnen im TV Friesenheim. Zudem hat er hunderten von Schülern das Skifahren beigebracht und Skifreizeiten organisiert. Dabei war es ihm immer besonders wichtig, seine Schüler dazu zu animieren, sich in ihrem Leben Ziele zu stecken und einen geraden Weg zu gehen.

Menschen zu begeistern und sie teilhaben zu lassen an seiner eigenen Neugierde am Leben ist Oskar Kopf ein Anliegen, wird im Gespräch mit unserer Redaktion auf seiner sonnigen Terrasse deutlich. Der Garten des 86-Jährigen ist in Topform. Alles aus Eisen hat Kopf, selbst Schlosser und Lehrer, selbst geschmiedet.

Kopf hat 1000 Kindern Schwimmen beigebracht

Die Verdienstmedaille der Gemeinde sei für ihn eine große Ehre. „Ich habe sie aber nur angenommen, im Bewusstsein und meiner großen Dankbarkeit gegenüber all den vielen Helfern, ohne die ich niemals so viel hätte gestalten können“, betont er. Ein riesiges Paket an Ereignissen, Begegnungen und Lebensinhalten würde hinter ihm liegen. Aus dem ursprünglich gelernten Schlosser und Turner war später ein Lehrer geworden, der über Jahrzehnte hinweg in seinem Beruf an der Friesenheimer Schule Kinder begeisterte. Dabei sei er nicht immer nur ausgetretene Pfade gegangen. 40 Jahre unterrichtete er am Bildungszentrum Sport und Technik. Zudem engagierte er sich bei der 1400-Jahr-Feier, für den Sport in Friesenheim und Schuttern, für die Musik sowie den Schutterner Baggersee.

Aus der Begeisterung, etwas für andere Menschen zu machen, folgte auch das Seenachtsfest in Schuttern mit dem TUS, das mittlerweile jedoch nicht mehr veranstaltet wird. Mehr als 1000 Kindern hat Kopf in VHS-Kursen das Schwimmen beigebracht und viele Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Die Bürgermedaille der Gemeinde Friesenheim wurde im Jahr 2019 vom Gemeinderat auf den Weg gebracht. Sie wird Menschen überreicht, die sich in besonderem Maß für das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Erstmals verliehen wurde sie 2021 an Martina Hamm, Gertrud Holzleiter und Annerose Lauer. 2022 erhielten die Medaille Josef Burg, Elisabeth Mussler und Josef Sailer. Albrecht Stuber und Oskar Kopf sind die diesjährigen Träger der Auszeichnung.