Traditionsunternehmen: Wie sich der TV-Gerätehersteller Loewe neu aufstellt

6 Das Unternehmen Loewe wurde 1923 gegründet. Foto: Daniel Vogl/dpa

Das mehr als 100 Jahre alte Unternehmen Loewe steht für hochwertige TV-Geräte, kämpfte in der Vergangenheit aber mit Problemen. Die Pläne des aktuellen Eigners haben auch mit Kaffee zu tun.









Kronach - Das Traditionsunternehmen Loewe will sich nicht länger nur auf Entwicklung und Produktion von TV- und Audio-Geräten konzentrieren. Loewe erweitert nun seine Produkt-Palette, etwa um eine Kaffee-Siebträgermaschine. Unternehmenschef Aslan Khabliev sagte: "Wir wissen: Kaffee ist wichtig, fast jeder trinkt Kaffee." Und es seien viele Emotionen damit verbunden. "Es gibt viele Geschichten dahinter." In diesem Jahr werde ein Kaffee-Vollautomat folgen, der technisch ausgestattet sei wie Maschinen in Restaurants und Cafés.