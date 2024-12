1 2019 siegte der FC 07 Albstadt beim Burger-King-Cup. Nicht nur Nostalgiker wünschen sich das Turnier zurück. Quelle: Unbekannt

Der Hallenfußball hat in Albstadt große Tradition. Nach der 35. Auflage des Burger-King-Cups im Jahr 2020 in der Zollernalbhalle sollte im Januar 2025 eine Neuauflage mit Kreisliga B-Teams in der Mazmannhalle an den Start gehen.