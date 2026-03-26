Traditionsmarke: Schweizer stellen Kopfhörer-Marke Sennheiser zum Verkauf

200 Millionen Euro zahlte Sonova einst, um Sennheiser dessen Kopfhörer-Geschäft abzukaufen. Jetzt folgt die Rolle rückwärts: Die Schweizer wollen die Sparte wieder loswerden.
Wedemark/Stäfa - Vier Jahre nach der Übernahme durch die Schweizer Sonova-Gruppe steht die Kopfhörer-Sparte von Sennheiser erneut zum Verkauf. Um sich strategisch klarer auszurichten, plane Sonova den Verkauf des Kopfhörer-Geschäfts der Marke Sennheiser, teilte das Unternehmen im schweizerischen Stäfa mit. Zuvor hatten die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und "Bild" darüber berichtet.