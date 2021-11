Aufregung in Rottweil Modeladen und Schuhgeschäft schließen – herber Verlust für die Innenstadt

Es rumort: Viele Bürger sehen besorgt auf die aktuelle Entwicklung in der Innenstadt. Neue Verluste zeichnen sich ab. Gleich zwei weitere Läden in 1A-Lage haben die Schließung angekündigt. Zwei große Gebäude in der Fußgängerzone stehen zudem zum Verkauf.