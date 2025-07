„Der Palmenwald hat mich so freundlich angemutet“, schrieb einst Gast Hermann Hesse dem Freudenstädter Traditionshotel ins Stammbuch. Der Palmenwald mutet noch immer freundlich an. Nun schon seit 130 Jahren. Dieser Geburtstag wird am Samstag, 26. Juli, gefeiert.

Gepflegte Gastlichkeit mit Niveau wird im Palmenwald Schwarzwaldhof seit 1895 liebevoll gepflegt: „Sehr, sehr erfolgreich“, so René Mettling, seit 2023 Direktor des Hotels. „Wir sind sehr zufrieden“, bestätigt Radka Titova. Sie übernahm als Direktorin beim Neustart im Jahr 2010 die Leitung . Heute ist sie Regionalmanagerin Schwarzwald in der ELOS Hospitality Gruppe der Ulmer Investoren Oliver Schreiber und Elma Luzenberger.

Zu welcher Hotelkette gehört der Palmenwald? Bei der ELOS Hospitality Gruppe sind die Hotels Schliffkopf und Palmenwald unabhängige Immobilien unter dem Dach der Hotelkette Best Western.

In welchem Baustil ist das prunkvolle Hotel erbaut? Ganz deutlich sichtbar: Jugendstil. Und er beschränkt sich nicht auf die Außenhaut, sondern setzt sich im gesamten Hotel in kleinen und großen Kostbarkeiten und liebevoll gepflegten Details fort, ohne dass Gäste auf die Selbstverständlichkeiten eines modernen Betriebs verzichten müssten.

Leiten das Traditionshotel in Freudenstadt: Regionalmanagerin Radka Titiova und Direktor René Mettling. Foto: Hannes Kuhnert

Nach mehrfachen Umbauten sind viele der 83 stilvoll eingerichteten Gästezimmer in den vier Geschossen individuell zugeschnitten, Jugendstil-Atmosphäre atmen Flure, Sitzecken, Rezeption und Restaurants. Es gibt Frühstückszimmer und Bar, Tapas-Ecke und Bar-Terrasse, einen großen Wellnessbereich mit Pool und Saunen.

Wer hat das Hotel einst gegründet? Das war der Stuttgarter Industrielle Paul Lechler, der Ende des 19. Jahrhunderts das Kurhaus Palmenwald errichten und unter Kurhausdirektor David Huppenbauer 1895 mit Telefon und elektrischem Licht ausstatten ließ. Das Kurhaus bot Haushalts- und Kochkurse für Frauen an, wurde 1914 und 1940 Lazarett, bot sowohl französischen Offizieren als auch durch obdachlosen Familien Unterkunft.

Seit wann ist der Palmenwald schon Kurhotel? Mehrfach wurde das Haus generalsaniert und modernisiert und ab 1950 „unter wechselnden Besitzern als Kurhotel betrieben“, wie es in der Hotelgeschichte heißt. Als überraschender Retter in der Not trat nach Insolvenz und vorübergehender Schließung des Hotels der bulgarische Investor Stefan Sharlapov auf, der den Palmenwald nur von einer alten Postkarte kannte. Bei seinem ersten Besuch in Freudenstadt verliebte er sich in das Haus. Eigentlich nur als Spekulationsobjekt gedacht, machte Sharlapov mit hohen Investitionen und starkem Engagement den Palmenwald wieder flott und eröffnet ihn 2010 neu: Ganz im Stil der Gründungszeit um 1895. Sharlapov starb 2018 im Alter von 55 Jahren. „OB Julian Osswald würdigte die Leistungen Sharlapovs für die Freudenstädter Hotellerie“ berichtete seinerzeit der „Schwarzwälder Bote“.

Wer übernachtet gerne in dieser besonderen Umgebung? „Das Tagungsgeschäft läuft nach der Corona-Pause wieder an, man merkt, dass sich der Markt belebt“, sagt Direktor Mettling. Seit Generationen ist der „Palmenwald“ eine beliebte Stätte für Familienfeier und Vereinsjubiläen, Tagungen und Veranstaltungen. 45 Mitarbeiter, viele von ihnen lang gedient, bemühen sich um das Wohl der Gäste, unter denen ebenfalls zahlreiche „lang gedient“ sind.

Wie wird der 130. Geburtstag am Wochenende gefeiert? Mit Prominenz, Gästen, Freunden, Partnern. Mit Hausführungen und Musik, Essen und Trinken von 12 bis 17 Uhr sowie einem Grillabend ab 17.30 Uhr.

Was kostet eine Nacht im Palmenwald? Ein Einzelzimmer ist pro Nacht ab 76 Euro zu buchen, sagt die Homepage. Doppelzimmer gibt es ab 127 Euro. Wer in der Hermann-Hesse-Suite nächtigen möchte, bezahlt 216 Euro. Die exquisite Suite des Hotelgründers kostet dann schon 811 Euro die Nacht. Für das Fest am Samstag ist jedoch kein Zimmer mehr zu buchen.