Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Es entfällt ein Veranstaltungsort, ein Treffpunkt für Vereine und nicht zuletzt mit dem Adlersaal die Spielstätte der beliebten Theateraufführungen, die über 60 Jahre lang an Weihnachten weit über Hubertshofen hinaus bekannt waren. Das Wirte-Ehepaar Meier will das Lokal nämlich in diesem Jahr aufgeben.