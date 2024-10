Die Anzeichen, dass das Haslacher Gasthaus einen asiatischen Betreiber erhält, verdichten sich.









Dass das Traditionsgasthaus Kanone in Haslach nach langem Hin und Her einen neuen Eigentümer hat, wurde im August dieses Jahres bekannt (wir haben berichtet). Der notarielle Vertrag zwischen der Immobilienfirma des Brauwerks Baden und dem neuen Inhaber wurde am 26. August geschlossen. Noch ist nicht offiziell bekannt, wann wieder und vor allem was künftig gekocht wird. Doch es gibt immer mehr Hinweise.