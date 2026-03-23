Traditionsfirma aus St. Georgen: J. G. Weisser kämpft sich durch die Insolvenz – so sieht es aktuell aus

Der St. Georgener Traditionsbetrieb J. G. Weisser kämpft ums Überleben – und das schon eine Weile. Der Insolvenzantrag liegt etwa anderthalb Jahre zurück. Wie sieht es aktuell aus?

Die Fahnen am Eingang zum Betriebsgelände von J. G. Weisser in St. Georgen wehen noch im Wind, auf dem Parkplatz stehen noch immer mal mehr, mal weniger Autos der Beschäftigten. Die Hoffnung auf eine Zukunft des Traditionsunternehmens aus der Bergstadt, noch gibt es sie – auch noch nach mehr als einem Jahr in der Insolvenz.

„Das ganze Team in St. Georgen kämpft mit vollem Einsatz für den gemeinsamen Erfolg und eine langfristige Fortführung des Unternehmens“, betont Alexander Görbing auf Anfrage unserer Redaktion zum aktuellen Stand und den Zukunftsaussichten von J. G. Weisser. Er koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens zusammen mit der Anwaltskanzlei Anchor, die das Insolvenzverfahren und den Sanierungsprozess des Unternehmens begleitet.

Das ganze Team in St. Georgen besteht derzeit noch aus etwa 170 Beschäftigten, wie Görbing mitteilt. Im Rahmen des Sanierungsprozesses hatte J. G. Weisser im vergangenen Juli angekündigt, 108 Mitarbeiter zu entlassen – damals eine wahre Schocknachricht. Ende August hatten 77 Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft gewechselt, die ihnen beim Übergang in einen neuen Job helfen sollte.

Die personellen Maßnahmen seien im Rahmen der laufenden Restrukturierung notwendig gewesen, „um die Fortführung des Geschäftsbetriebs abzusichern“ – so wurde der Stellenabbau im Juli 2025 begründet. Bislang war dieser Versuch von Erfolg gekrönt – J. G. Weisser ist nach wie vor am Markt aktiv – und auch weitere Personalmaßnahmen sind nach aktuellem Stand nicht geplant, erklärt Görbing auf Nachfrage.

Bis Ende 2026 ausgelastet

So geht der Geschäftsbetrieb bei J. G. Weisser zunächst weiter. Wie Görbing erklärt, habe das Unternehmen „derzeit eine ausreichende Auslastung durch die Aufträge unserer Kunden bis zum Ende des Jahres“. Zumindest für 2026 scheint der Fortbestand also gesichert. Und danach? „Unser Vertrieb arbeitet an neuen Aufträgen“, blickt der Pressesprecher auf die langfristigere Planung.

Gespräch mit Interessenten laufen

Parallel läuft noch immer die Suche nach einen Investor, der bei J. G. Weisser einsteigen möchte. „Wir führen ununterbrochen Gespräche mit Interessenten aus der ganzen Welt“, berichtet Görbing dazu. Doch Konkretes gibt es bislang nicht zu berichten.

Im Zuge einer früheren Restrukturierung war J. G. Weisser an die US-amerikanische Hardinge-Gruppe verkauft worden, die jedoch im Sommer 2024 Insolvenz anmelden musste – mit Folgen, die bis nach St. Georgen reichten. Im September desselben Jahres stellte das St. Georgener Traditionsunternehmen beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Ende 2025 wurde das Verfahren eröffnet.

So zieht sich die Suche nach einem Investor, die bereits seit Beginn des Sanierungsverfahrens bei J. G. Weisser läuft, weiter. In einer Anchor-Mitteilung vom Dezember 2024 war noch ein Verkauf im ersten Quartal 2025 anvisiert worden – das liegt mittlerweile ein Jahr in der Vergangenheit.

IG Metall versucht zu entlasten

Dennoch ist die Hoffnung noch da, J. G. Weisser wieder in ruhigere Fahrwasser zu manövrieren – auch bei der IG Metall Villingen-Schwenningen, wie deren Erster Bevollmächtigter Thomas Bleile im Februar im Rahmen eines Pressegesprächs gegenüber unserer Redaktion sagte: „Das Unternehmen hat gute Produkte und eine gute Mannschaft.“

Auch er sieht die Bemühungen des Insolvenzverwalters, einen Käufer für das Unternehmen zu finden. „Die Suche nach einem Übernehmer läuft.“ Interessenten hätten sich gemeldet, allerdings bislang ohne Ergebnis.

Seitens der IG Metall versuche man, mit tarifvertraglichen Entlastungen zu unterstützen. Das habe dazu beigetragen, den Gläubigerausschuss davon zu überzeugen, den Betrieb weiterlaufen zu lassen. Dieser Tarifvertrag sei bis Ende 2026 abgeschlossen.