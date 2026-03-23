Traditionsfirma aus St. Georgen: J. G. Weisser kämpft sich durch die Insolvenz – so sieht es aktuell aus

Der St. Georgener Traditionsbetrieb J. G. Weisser kämpft ums Überleben – und das schon eine Weile. Der Insolvenzantrag liegt etwa anderthalb Jahre zurück. Wie sieht es aktuell aus?
Die Fahnen am Eingang zum Betriebsgelände von J. G. Weisser in St. Georgen wehen noch im Wind, auf dem Parkplatz stehen noch immer mal mehr, mal weniger Autos der Beschäftigten. Die Hoffnung auf eine Zukunft des Traditionsunternehmens aus der Bergstadt, noch gibt es sie – auch noch nach mehr als einem Jahr in der Insolvenz.