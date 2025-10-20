Traditionsfest in Bräunlingen: 668. Kilbig war wieder ein voller Erfolg

Von der Party bis zum Markt ist bei der Kilbig alles dabei. Der Ernteaufzug der Grundschüler begeistert.
Bei gutem Wetter – am Morgen waren noch einige Regentropfen gefallen – sind am Montagnachmittag viele Besucher zur 668. Bräunlinger Kilbig und zum Schätzelemärt gekommen. Beim Ernteaufzug der Grundschüler liefen die Kinder am Nachmittag mit vielen Erntestecken und -bögen sowie als Handwerker gekleidet durch die Innenstadt. Sie wurden auf ihrem Weg von der Stadtkapelle und vielen Trachtenträgern zur Festbühne beim Rathaus begleitet.