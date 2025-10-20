Traditionsfest in Bräunlingen: 668. Kilbig war wieder ein voller Erfolg

Von der Party bis zum Markt ist bei der Kilbig alles dabei. Der Ernteaufzug der Grundschüler begeistert.

Bei gutem Wetter – am Morgen waren noch einige Regentropfen gefallen – sind am Montagnachmittag viele Besucher zur 668. Bräunlinger Kilbig und zum Schätzelemärt gekommen. Beim Ernteaufzug der Grundschüler liefen die Kinder am Nachmittag mit vielen Erntestecken und -bögen sowie als Handwerker gekleidet durch die Innenstadt. Sie wurden auf ihrem Weg von der Stadtkapelle und vielen Trachtenträgern zur Festbühne beim Rathaus begleitet.

Die Kinder trugen beim Umzug viele selbstgebastelte Erntestecken und setzten damit ein deutliches Zeichen für den Erntedank und die Kilbig. Mehrere Berufsbereiche wurden von den Grundschülern dargestellt, die auch Ernte- und Handwerkerwerkzeuge vorstellten. Dem großen Publikum vor der Festbühne zeigten sie verschiedene Berufe und erläuterten die Berufsaufgaben sowie die Geschichte und die Arbeit früherer Jahre. Dabei waren Bäcker, Nachtwächter, Bauern, Maler und Lackierer.

Viele Nachtwächter ziehen am Montagnachmittag durch die Kilbigstraßen. Sie werden von der Stadtkapelle und vielen Trachtenträgern zur Festbühne beim Rathaus begleitet. Foto: Dagobert Maier

Beim Umzug durch die Marktstraße erhielten die Schüler viel Applaus für ihre aussagekräftigen Darstellungen der Handwerksberufe. Etliche Körbe und Wagen, nur mit Obst und Gemüse gefüllt, verdeutlichten den Ursprungsgedanken der Bräunlinger Kilbig: den Erntedank. Viele Besucher vor der Kilbigbühne beim Rathaus freuten sich über die Darbietungen der Grundschüler. Anschließend kamen die Trachtenträger des Heimat- und Trachtenbunds auf die Festbühne und zeigten einige Brauchtumstänze. Darunter waren die Sichelhenke und der Hahnentanz.

Großer Vergnügungspark

Schon um die Mittagszeit füllten sich die Kilbigstraßen, denn es lockte ein einladender Unterhaltungsmix mit den Buden, Laufständen und Lauben. Der große Vergnügungspark, in diesem Jahr mit dem 45 Meter hohen Riesenrad, zog durch seine vielen bunten Farben sowie mit der dadurch entstehenden besonderen Atmosphäre die Besucher an. Auf dem Markt in den Kilbigstraßen wurde zur Unterhaltung und zum vielfältigen Kilbigbetrieb eingeladen.

Den Kilbigempfang in der Stadthalle eröffneten die Kinder des katholischen Kindergartens mit einigen Liedern. Bürgermeister Micha Bächle ging auf einige aktuelle kommunalpolitische Themen ein und freute sich darüber, dass in Bräunlingen viel Fortschritt zu sehen sei.

„Die 668. Kilbig war wieder ein voller Erfolg und es war toll, wie viele Leute über das Wochenende gekommen sind und friedlich gefeiert haben. Alle haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Von Jung bis Alt waren alle dabei. So machen wir weiter“, sagte Bächle in seiner Kilbigbilanz für 2025.

Auch Ralph Vogt von den Schaustellern war mit dem Verlauf der Kilbig 2025 überaus zufrieden und dankte der Stadt für die gute Unterstützung über die Kilbigtage.

Das Volksfest

Die traditionsreiche Bräunlinger Kilbig

ist weit über die Gemeinde hinaus bekannt. Das Volksfest, dessen Entstehung bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht, zieht jedes Jahr am dritten Wochenende im Oktober tausende Besucher in den für den Verkehr gesperrten historischen Stadtkern. Die Kilbig gilt als größtes und ältestes Herbstfest auf der Baar und in der Region.