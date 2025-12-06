Traditionsfest: Friedliches Klaasohm-Fest auf Borkum ohne Kuhhorn-Schlagen

Im vergangenen Jahr geriet das Klaasohm-Fest auf Borkum wegen des Schlagens von Frauen deutschlandweit in die Schlagzeilen. Das ist inzwischen verboten - und die Insulaner genießen ihr Fest.
Borkum - Im vergangenen Jahr war das Klaasohm-Fest wegen gewalttätiger Angriffe auf Frauen bundesweit in die Schlagzeilen geraten - in diesem Jahr verlief die Feierlichkeit aus Sicht der Polizei ohne Probleme. Das Traditionsfest klang einer Polizeisprecherin zufolge am frühen Samstagmorgen aus, es seien keine Fälle von Körperverletzungen oder Übergriffe bekanntgeworden. Rund 500 Menschen waren demzufolge beim Klaasohm-Aufzug dabei.