Traditionsclub blüht auf: Der FV 08 Rottweil hat sich schnell in der Kreisliga akklimatisiert

Nach 28 Jahren stieg der ehemalige Verbandsligist FV 08 Rottweil erstmals wieder in die Kreisliga A ab. Dort blüht das Team aktuell wieder auf.
Zehn Punkte, 16:7-Tore und Tabellenplatz drei hinter den beiden ungeschlagenen Teams um Überraschungsmannschaft SG Böhringen/Dietingen (15 Zähler) sowie der SG Mariazell-Locherhof/Stetten-Lackendorf (11). Der Start in die Kreisliga A2 ist dem Absteiger FV 08 Rottweil gelungen, auch wenn es das schmerzliche 2:3 im Stadtderby gegen den FC Suebia Charlottenhöfe gab. Die beste Antwort war der wichtige und richtungsweisende 3:1-Derbysieg auf dem Horgener Kapf gegen die SG Zimmern II/Derby.