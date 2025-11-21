Traditionschor singt: Lörracher Chor Soulfood hat Jahresfeier

Mit einem Jahreskonzert feiert der Chor Soulfood in Lörrach-Haagen sein 20-jähriges Bestehen. Das Motto lautet „20 Jahre – 20 Lieder“. Die Bandbreite verspricht groß zu werden.
Unter dem Motto „20 Jahre – 20 Lieder“ blickt der Chor musikalisch auf zwei Jahrzehnte zurück. Für jedes Jahr steht ein Lied, das die Sängerinnen und Sänger begleitet, geprägt oder begeistert hat – ein abwechslungsreiches Programm voller Erinnerungen, Emotionen und musikalischer Vielfalt: von Pop und Swing über Jazz bis hin zu deutschsprachigen Klassikern.