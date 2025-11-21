Traditionschor singt: Lörracher Chor Soulfood hat Jahresfeier

Mit einem Jahreskonzert feiert der Chor Soulfood in Lörrach-Haagen sein 20-jähriges Bestehen. Das Motto lautet „20 Jahre – 20 Lieder“. Die Bandbreite verspricht groß zu werden.

Unter dem Motto „20 Jahre – 20 Lieder“ blickt der Chor musikalisch auf zwei Jahrzehnte zurück. Für jedes Jahr steht ein Lied, das die Sängerinnen und Sänger begleitet, geprägt oder begeistert hat – ein abwechslungsreiches Programm voller Erinnerungen, Emotionen und musikalischer Vielfalt: von Pop und Swing über Jazz bis hin zu deutschsprachigen Klassikern.

Die musikalische Leitung hat Ute Schilling Begleitet wird der Chor, wie schon bei vielen Konzerten, von Michael Herrmann am Piano. Die musikalische Leitung liegt seit der Gründung in den bewährten Händen von Ute Schilling, „die mit ihrer Energie, Musikalität und Leidenschaft das Ensemble seit 2005 prägt und zu einem festen Bestandteil des Lörracher Kulturlebens gemacht hat. Ihr gelingt es, musikalische Qualität mit Freude am Singen zu verbinden – und aus der wöchentlichen Probe ein gemeinschaftliches Erlebnis zu machen“, schreibt der Chor.„Soulfood“ – der Name ist Programm: Musik, die von Herzen kommt und die Seele nährt.

Entstanden aus einem Gesangverein

Aus dem früheren Gesangverein Eintracht Rötteln Haagen entstand nach Projektarbeit im Jahr 2005 unter der Leitung von Ute Schilling und dem damaligen Vorsitzenden Bruno Göller ein moderner, offener Chor, der sich neuen Musikrichtungen zuwandte und fortan als „Chor Soulfood Lörrach“ firmierte. Was damals als mutige Neuausrichtung begann, hat sich über die Jahre zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.

Von den ersten Auftritten bei „Lörrach singt“ über Gemeinschaftskonzerte mit Chören aus der Region und Gastauftritte bis hin zu eigenen großen Jahreskonzerten hat Soulfood immer wieder gezeigt, wie lebendig und vielseitig Chormusik sein kann. Bekannte Titel wie „California Dreamin’“, „Angels“, „Weit, weit, weg“, „Gabriela Song“ oder „Haus am See“ stehen exemplarisch für die stilistische Bandbreite,.

Heute zählt Soulfood rund 50 aktive und 20 passive Mitglieder. Der Chor legt großen Wert auf eine bunte Mischung – sowohl musikalisch als auch menschlich. Wichtig ist dem Verein die Altersdurchmischung: Von frischen Stimmen bis zu erfahrenen Sängern ist alles vertreten.

Junge und reife Stimmen – Frauen und Männer

Auch die Balance zwischen Frauen- und Männerstimmen liegt dem Chor am Herzen. Da das Interesse vieler Frauen groß ist, gibt es derzeit eine Warteliste für Frauenstimmen, während Männerstimmen immer willkommen sind.

„Unser Chor lebt von seiner Vielfalt“

Seit einigen Jahren führt Mia Heß von Wichdorff den Chor als erste Vorsitzende mit Engagement weiter. Sie betont: „Unser Chor lebt von seiner Vielfalt – im Alter, im Klang und in den Persönlichkeiten. Das macht uns zu einer starken Gemeinschaft.“ Das Jubiläumskonzert verspricht einen Abend voller Musik, Erinnerungen und Emotionen. Eintritt frei – Spenden sind willkommen.