Traditionen gezeigt: Hardter Trachtenträger begeistern gleich doppelt

1 Die Trachtentanzgruppe war zweifach gefordert. Foto: Edith Flaig Die Trachtenträger des Bauernvereins Hardt beteiligten sich am Jubiläumsumzug des Musik- und Trachtenvereins Reichenbach in Hornberg.







Viele befreundete Trachtengruppen, Musikvereine und Oldtimer bildeten laut Mitteilung einen prächtigen Festumzug, der von zahlreichen Zuschauern mit viel Applaus begleitet wurde. Eine Woche später folgte die Gruppe der Einladung des Trachtenvereins Bernau zur Teilnahme am Kreistrachtenfest anlässlich der „Hans Thoma“-Tage. Beim Gottesdienst und beim Umzug begeisterte die Tanzgruppe mit ihren Musikantinnen.