Traditionen: Bolzplatz-Spiele und Schaustellerei sind jetzt Kulturerbe

Fünf Traditionen schaffen es neu in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes – vom Bolzplatz über den Martinszug bis zum Maßanzug. Die Liste zählt nun 173 Einträge.
Bonn - Das Kicken auf dem Bolzplatz und das handwerkliche Anfertigen von Herrenbekleidung zählen nun zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Das teilten die Kulturministerkonferenz, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die Deutsche Unesco-Kommission mit. Das entsprechende bundesweite Verzeichnis sei um fünf Traditionen erweitert worden.