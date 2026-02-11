Traditionelles Rollenschütteln: Historische Narrozunft Villingen startet in die närrischen Tage

Das traditionelle Rollenschütteln fand am Abend vor dem "Schmotzigen Dunschtig" wieder in der Villinger Innenstadt statt. Hunderte Menschen waren dabei.

Wenn in Villingen der Abend vor dem "Schmotzigen Dunschtig" anbricht, ist es vor allem ein Geräusch, das die heiße Phase der Fasnet ankündigt: das Klingen der Narrorollen, das durch die historische Innenstadt hallt. Mit dem traditionellen Rollenschütteln eröffnete die Historische Narrozunft am Mittwochabend das unmittelbare Vorspiel zu den närrischen Tagen.

Gegen 19.30 Uhr hatten sich mehrere hundert Menschen bei der Zehntscheuer im Riet versammelt. Während sich die Maschgere formierten, nutzten einige bereits ab 19 Uhr die Gelegenheit, unter Anleitung von Zunfträten den Narrosprung zu üben. Die Botschaft war klar: Fasnet ist Brauchtum – und das verlangt Vorbereitung. Auch kamen die Stachigruppen zum Einpfitzen zusammen.

Voraussetzung für das Rollenschütteln waren die korrekt angelegten Rollen mit allen vier Riemen, die Mütze sowie der Narrosäbel. Die Zunft hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass sich das Rollenschütteln in erster Linie an diejenigen richtet, die während der Fasnet auch ins Häs gehen.

Der Staub des vergangenen Jahres wird symbolisch abgeschüttelt

Schließlich setzte sich der Zug in Bewegung und nahm den gewohnten Weg durch die Innenstadt. Zahlreiche Zuschauer säumten die Straßen und verfolgten das Geschehen. Unter dem markanten Klang der Rollen arbeiteten sich die Narros Schritt für Schritt voran. Dabei wird der Staub des vergangenen Jahres symbolisch abgeschüttelt.

Am Narrobrunnen in der Oberen Straße fand das Rollenschütteln seinen Abschluss. Gemeinsam wurden Narromarsch und Schunkellied angestimmt. Für die Teilnehmer gab es anschließend einen Schnaps und eine Brezel – eine kleine Belohnung und gleichzeitig der symbolische Auftakt für die kommenden Tage.

In den Stüble wurde bereits gefeiert

Für viele endete der Abend danach nicht sofort. In den Stüble der Innenstadt wurde weitergefeiert und mit dem ersten Schorle auf eine scheene Villinger Fasnet angestoßen. Das Städtle war damit endgültig eingestimmt.