Traditionelles Rollenschütteln: Historische Narrozunft Villingen startet in die närrischen Tage

Das traditionelle Rollenschütteln fand am Abend vor dem "Schmotzigen Dunschtig" wieder in der Villinger Innenstadt statt. Hunderte Menschen waren dabei.
Wenn in Villingen der Abend vor dem "Schmotzigen Dunschtig" anbricht, ist es vor allem ein Geräusch, das die heiße Phase der Fasnet ankündigt: das Klingen der Narrorollen, das durch die historische Innenstadt hallt. Mit dem traditionellen Rollenschütteln eröffnete die Historische Narrozunft am Mittwochabend das unmittelbare Vorspiel zu den närrischen Tagen.